Gözaltına alınan 'PuCCa' takma isimli sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz: 'Bu tweet yüzünden nezarethanede yatacaktım'

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:17

Sosyal medya fenomeni ve yazar, ‘Pucca’ takma isimli Pınar Karagöz 16 Temmuz akşamı gözaltına alınmıştı. Twitter'dan emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısıı.." ifadelerine yer vermişti.



Daha önce sosyal medya hesabından mizahi amaçla yaptığı yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılan 'PuCCa' rumuzlu Pınar Karagöz, yaptığı paylaşımla serbest bırakıldığını açıkladı. Karagöz, işlemlerin tamamen bitmediğini ve bayram sonrasına kaldığını da söyledi.

'BU TWEET YÜZÜNDEN NEZARETHANEDE YATACAKTIM'

Sosyal medya fenomeni Karagöz, gözaltına alınma sebebini de açıkladı. PuCCa isimli fenomenin, erkekler hakkında attığı bir tweet nedeniyle gözaltına alındğı öğrenildi. Karagöz, yaşananlara "Random, ne var ne yoksa şikayet etmişler resmen. Nasılsa biri tutar diye" diyerek tepki gösterdi.