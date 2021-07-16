'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz gözaltına alındı
'Pucca' adıyla tanınan sosyal medya fenomeni ve yazar Pınar Karagöz, Twitter hesabı üzerinden gözaltına alındığını duyurdu. Karagöz, gözaltına alınmasının sebebini bilmediğini belirterek "Hakkımda hayırlısı" diye yazdı.
Sosyal medya fenomeni ve yazar, ‘Pucca’ takma isimli Pınar Karagöz gözaltına alındı.
Twitter'dan emniyete götürüldüğünü duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber:. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısıı.." ifadelerine yer verdi.
DAHA ÖNCE HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Karagöz daha önce sosyal medya hesabından mizahi amaçla yaptığı yaptığı paylaşım nedeniyle Anadolu 52’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme’ suçundan hakkında açılan davada 5 yıl 10 ay hapis cezası ve 66 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.
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