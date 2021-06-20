Gözler Kabine Toplantısı'nda, yeni normalleşme kararları yolda
Yeni kademeli normalleşme takviminde gözler Kabine toplantısına çevrildi. Yeni kararlarının alınmasının beklendiği 'Kabine toplantısı ne zaman?' yapılacak.
Koronavirüsle mücadelede gözler yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nda, halen tedbirler gereği pazar günü kısıtlamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı, merak ediliyor.
"PAZAR GÜNÜ AÇILMA SÖZ KONUSU OLABİLİR"
Kademeli normalleşme sürecine ilişkin TRT Haber'e konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ''İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum'' ifadelerini kullandı.
MASKE ZORUNLULUĞU
İlhan, ''Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde'' şeklinde konuştu.
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