Göztepe yeni sezonda her gol içi 5 fidan bağışlayacak

Süper Lig’de Göztepe, 2021/22 sezonunda atılacak her gol için Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı ‘Orman Projesi’ne 5 fidan bağışlanacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:37
Göztepe yeni sezonda her gol içi 5 fidan bağışlayacak
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada 2021/22 sezonunda liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart içinse 5 fidan dikilerek TFF Orman Projesi’nin başlatıldığını açıkladı. 

Alınan kararın ardından Göztepe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda  2021/22 sezonunda atılacak her gol için TFF Orman Projesi'ne 5 fidan bağışlanacağı belirtildi. 

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 5 fidan da bizden.”

Göztepe’nin paylaşımı:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler