Göztepe yeni sezonda her gol içi 5 fidan bağışlayacak
Süper Lig’de Göztepe, 2021/22 sezonunda atılacak her gol için Türkiye Futbol Federasyonu’nun başlattığı ‘Orman Projesi’ne 5 fidan bağışlanacağını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada 2021/22 sezonunda liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart içinse 5 fidan dikilerek TFF Orman Projesi’nin başlatıldığını açıkladı.
Alınan kararın ardından Göztepe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2021/22 sezonunda atılacak her gol için TFF Orman Projesi'ne 5 fidan bağışlanacağı belirtildi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 5 fidan da bizden.”
Göztepe’nin paylaşımı:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 5 fidan da bizden??— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 29, 2021
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