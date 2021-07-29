Göztepe yeni sezonda her gol içi 5 fidan bağışlayacak

29 Temmuz 2021 Perşembe, 20:37

Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı açıklamada 2021/22 sezonunda liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart içinse 5 fidan dikilerek TFF Orman Projesi’nin başlatıldığını açıkladı.

Alınan kararın ardından Göztepe, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda 2021/22 sezonunda atılacak her gol için TFF Orman Projesi'ne 5 fidan bağışlanacağı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bu proje ile ülkemizin yeşillendirilmesi için 2021-2022 sezonunda attığımız her gol için 5 fidan da bizden.”

Göztepe’nin paylaşımı: