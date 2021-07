Futbolda devrim gibi karar: TFF'ye demokrasi geliyor

29 Temmuz 2021 Perşembe, 19:29

Kulüpler Birliği, Türk futbolu için devrim niteliğindeki bir uygulamayı TFF yönetimine kabul ettirdi. 4 büyükler tarafından gündeme getirilip 20 süper Lig kulübünün hazırladığı taslak, futbola demokrasi getirecek, keyfi atamaların önüne geçilecek. Önceki yıllarda başkan tarafından atanan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce, "adaletsiz-hakkaniyetsiz" bulunan PFDK, Tahkim ve benzeri kurulların oluşumu artık seçim yoluyla yapılacak. Aldıkları kararlar sürekli tartışılan bu kurulları futbol ailesi özgürce seçecek. Ayrıca kulüp üyesi isimler bu kurullarda görev alamayacak.

İŞTE O KARAR!

Yeni sistem ile artık Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Disiplin Kurulları, Tahkim Kurulu Başkan ve üyeleri Genel Kurul Delegeleri tarafından seçilecek.

Kulüpler Birliği ve TFF Genel kurul üyelerinin büyük desteğini alan uygulama şöyle:

- TFF Hukuk Kurullarından Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu, Hukuk Kurulları Aday Komisyonu tarafından belirlenen adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek.

- Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, TFF tarafından bildirilen 3 üye, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı tarafından bildirilen 3 üye, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 1 üye, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Kulüplerini temsilen TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği tarafından bildirilen 2 üye, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu 1 üye, Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından bildirilen 1 üye, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği tarafından bildirilen 1 üye ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından bildirilen 1 üye olmak üzere toplamda 13 üyeden oluşacak.

- Hukuk Kurulları Aday Komisyonu, kendi içinden bir başkan yardımcısı ve raportör seçecek.

- Bu komisyon aday adaylarından her kurul için 39 aday belirleyecek. Adaylar genel kurul delegeleri ile paylaşılir Her delege de her kurul için 1 oy kullanılacak. En fazla oy alanlar başkan diğer adaylar da yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri oluşacak.

- Aynı oy alanlarda iş tecrübesi daha yüksek olan seçilecek.

- Adaylık durumunda Tahkim için 15 diğer kurullar için 10 yıl tecrübe istenecek."