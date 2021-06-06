Göztepe'de Gassama gidiyor Kamil Ahmet geliyor
Göztepe'nin hocası Ünal Karaman eski öğrencisi Kamil Ahmet'i transfer etmek istiyor.
Sarı-kırmızılı ekip Alanyaspor'dan transfer olduğu kulüpte 3 sezondur forma giyip geçen sezon başında satılması gündeme gelen Senegalli sağ beke yeni sözleşme önermedi. Bu mevkide Murat Paluli'yle yeniden anlaşan, elinde Kerim Alıcı da bulunan Göztepe, Trabzonspor'dan ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi'yi de gündemine aldı.
Süper Lig'den birçok talibi bulunan 29 yaşındaki gurbetçi futbolcunun da İzmir'e dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Futbol hayatına İngiltere'e başlayan sağ bek, ülkemizde ilk olarak 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de Bucaspor formasını giydi. İzmir macerasının ardından Kayserispor, Eskişehirspor, Adana Demirspor'da da oynayan Kamil Ahmet, son 4 sezondur Trabzonspor formasını terletti. Tecrübeli futbolcu Trabzon'da geçen sezon 10'u ilk 11'de 19 lig maçına çıktı.
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