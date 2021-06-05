Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'dan "şike kumpası" açıklaması
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Rıza Çalımbay için düzenlenen imza töreninde "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararları değerlendirdi.
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" davasında çıkan kararların sevindirici olduğunu söyledi. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı 4 Eylül Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" sürecini hatırlamak istemediğini belirtti.
Otyakmaz, kumpas davasında çıkan kararı sevinçle karşıladıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım hem de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici. Keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı."
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