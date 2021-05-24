Göztepe'de Halil Akbunar'ın menajerinden "transfer" açıklaması

Göztepe'nin ismi Galatasaray ile anılan 27 yaşındaki kaptanı Halil Akbunar'ın menajeri Mustafa Ulaş Ortakaya, herhangi bir görüşme yapmadıklarını kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:42
Göztepe'de Halil Akbunar'ın menajerinden
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Göztepe'nin bu sezon gösterdiği performansıyla dikkatleri çeken, A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen ve ismi Galatasaray ile anılan futbolcusu Halil Akbunar'ın menajeri Mustafa Ulaş Ortakaya, halihazırda bir görüşme veya resmi temasta bulunmadıklarını söyledi.

İzmir yerel basınından Ege'de SonSöz'den Ozan Ekiz'e konuşan Ortakaya, şunları kaydetti:

"Şu anda hiçbir görüşme ve resmi temas yok. Şu anda kendisi milli takımdaki maçlara konsantre oldu. Milli takımdaki maçlardan sonra hep beraber ne olacağını göreceğiz. Bizim de bir şeyden haberimiz yok."

Göztepe'nin 2011'den beri bir parçası olan Akbunar'ın, kulübüyle bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 27 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği ve iki yıllık sözleşme teklif edileceği öne sürülmüştü.


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