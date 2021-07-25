Göztepe'nin radarında Andras Schafer var
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Macar oyuncu Andras Schafer'ı renklerine katmak istiyor.
İzmir temsilcisi Göztepe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku ve Lourency'le sözleşme imzalayıp Tijanic ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe, Macar oyuncu Andras Schafer'in peşine düştü.
Slovakya ekibi Dunajska Streda'da oynayan 22 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği, teknik ekibin onay vermesi durumunda Schafer'in transfer edileceği kaydedildi.
Genç yaşına rağmen Macaristan A Milli Takımı'nda da görev yapan orta saha oyuncusu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da boy gösterdi.
Macaristan'ın F Grubu'nda karşılaştığı Portekiz, Fransa ve Almanya maçlarının hepsinde ilk on birde sahaya çıkan Schafer, Almanya'ya gol atmayı başardı.
MTK Budapeşte alt yapısından yetişen futbolcu, İtalya'da Genoa ve Chievo formalarını da terletti.
Schafer merkez orta saha, defansif orta saha ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.
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