Premier Lig’de yeni sezonda maçlara aşı olan seyirciler alınacak

25 Temmuz 2021 Pazar, 12:46

Premier Lig’de gelecek ay başlayacak yeni sezonda, stadyuma alınacak seyircilere aşı şartı getirildi.

Telegraph’ta yer alan haberde, yeni sezonda maçlara bilet alan seyircilerden iki doz aşı olduklarına dair bir kanıt isteneceği, ekim ayından itibaren bu şartın kaldırılabileceği ifade edildi.

TEK İSTİSNA BRENTFORD

Premier Lig ve İngiliz hükümetinin aldığı karar doğrultusunda yeni sezonda takımlar, tam kapasiteyle seyirci alabilecek. Haberde iki doz aşı şartının 20 binin üzerindeki etkinliklerde geçerli olacağı belirtilirken, bu kuralın dışında sadece Premier Lig’e yeni yükselen Brentford yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon play-off finalinde Premier Lig’e yükselmeyi başaran Brentford’un stadyum kapasitesinin 17 bin 250 kişi olması sebebiyle ligin yeni ekibinin taraftarları iki doz aşı kuralının dışında kalacak



