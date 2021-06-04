Greenpeace: Türkiye havayı en çok kirleten ilk 3 ülkeden biri

04 Haziran 2021 Cuma, 18:57

Greenpeace, Türkiye'nin havayı en çok kirleten ilk 3 ülkeden biri olduğunu ve Avrupa'nın kükürt dioksit (so2) bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santralinden 3'ünün Türkiye'de olduğunu duyurdu.

Greenpeace Türkiye'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Avrupa'nın kükürt dioksit bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santrali sıralamasında Soma Termik Santrali 3'üncü, Kangal Termik Santrali 4'üncü ve Seyitömer Termik Santrali 6'ncı sırada.

Türkiye, havayı en çok kirleten ilk üç ülkeden biri! Avrupa'nın kükürt dioksit (SO2) bakımından en kirletici 10 kömürlü termik santralinden 3’ü Türkiye'de:

Soma 3'üncü, Kangal 4'üncü ve Seyitömer 6'ıncı sırada... Buna #izinvermeyin!

>> https://t.co/MH0ysGjYZE pic.twitter.com/2ijKgbfIu4 — Greenpeace Türkiye (@Greenpeace_Med) June 4, 2021

'SANTRALLER KİRLETMEYE DEVAM EDİYOR'

Son olarak, İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği’nin “Özelleştirilmiş Termik Santraller ve Çevre Mevzuatına Uyum Süreçleri” konulu raporu, 2020 yılının başında kapatıldığı iddia edilen kömürlü termik santrallerin yaklaşık 1.5 yıldır geçici faaliyet belgeleri ile hiçbir çevre yatırımını tamamlamadan çalıştırıldığını ortaya koydu.

Çıkan atıkların atık sahasına boşaltılmasının yasak olduğuna işaret edilen raporda, “Atıklarını depolama sahasına verdiği bilinmektedir. Buna rağmen tesisin çalışması durdurulmamış ve Çevre Kanunu kapsamında herhangi bir ceza uygulanmamıştır” denildi.