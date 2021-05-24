Greta Thunberg gıda endüstrisine yüklendi: 'Sayısız türün tükenmesine neden olacağız'
18 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile gıda endüstrisini eleştirdi. Genç aktivist, yaban hayatındaki birçok bitki ve hayvanın yaşam alanının yok edileceğine vurgu yaptı.
İklim aktivisti Greta Thunberg, gıda endüstrisine seslenerek ekolojik tahribata yol açmayacak üretim ve tüketim yöntemlerine geçilmesi gerektiğini söyledi.
22 Mayıs Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü kapsamında cumartesi günü Twitter hesabından paylaştığı videoda Thunberg, "İklim krizi, ekolojik kriz ve sağlık krizi birbiriyle bağlantılı" dedi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Thunberg’in gıda sektörü ve bağlantılı alanlardaki krizleri değerlendirmesi, genellikle fosil yakıt tüketimi ve bununla ilgili siyasi aktörleri hedef alan çevreci aktivizminde yeni bir yöne işaret ediyor.
”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature - we are nature protecting itself.”— Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 22, 2021
Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq
Aktivist, videosunda "Doğaya davranma şeklimizle, yaşam alanlarını ve ormanları yok ederek yaptığımız tarımla bir hayvandan ötekine ve nihayetinde de kendimize sıçrayacak hastalıkların ortaya çıkması için mükemmel koşulları oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.
Hayvandan insana geçen zoonotik hastalıklara değinen Thunberg, "Covid-19, Zika, Ebola, Batı Nil virüsü, SARS, MERS, HIV-AIDS nedeniyle milyonlarca kişi hayatını kaybetti" dedi.
Mevcut gıda üretiminin çevre üzerinde olumsuz etkilerinden de bahseden 18 yaşındaki aktivist, "Eğer bu şekilde gıda üretimine devam edersek, yaban hayatındaki birçok bitki ve hayvanın yaşam alanını yok edip, sayısız türün soyunun tükenmesine neden olacağız" dedi.
Thunberg, bitki bazlı yeme alışkanlıkları edinmenin her yıl 8 milyar ton karbondioksit salımının önüne geçeceğini de vurguladı.
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