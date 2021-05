Greta Thunberg gıda endüstrisine yüklendi: 'Sayısız türün tükenmesine neden olacağız'

İklim aktivisti Greta Thunberg, gıda endüstrisine seslenerek ekolojik tahribata yol açmayacak üretim ve tüketim yöntemlerine geçilmesi gerektiğini söyledi.

22 Mayıs Uluslararası Biyoçeşitlilik Günü kapsamında cumartesi günü Twitter hesabından paylaştığı videoda Thunberg, "İklim krizi, ekolojik kriz ve sağlık krizi birbiriyle bağlantılı" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Thunberg’in gıda sektörü ve bağlantılı alanlardaki krizleri değerlendirmesi, genellikle fosil yakıt tüketimi ve bununla ilgili siyasi aktörleri hedef alan çevreci aktivizminde yeni bir yöne işaret ediyor.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature - we are nature protecting itself.”



Thank you @MercyForAnimals for sponsoring this film by @tommustill and me.#ForNature #BiodiversityDay pic.twitter.com/2tXPFaeqWq