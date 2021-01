Greta Thunberg'den Trump'a imalı veda

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'a görevinin son gününde göndermede bulundu.

Trump'ın dün Beyaz Saray'dan son kez ayrılırken çekilen bir kareyi Twitter hesabında paylaşan 18 yaşındaki Thunberg, paylaşımına,"Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor" notunu düştü.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9