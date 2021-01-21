Greta Thunberg'den Trump'a imalı veda

İklim aktivisti Greta Thunberg, Trump'a, 2 yıl önce kendisi için kullandığı ifadelerle veda etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Ocak 2021 Perşembe, 10:03
Greta Thunberg'den Trump'a imalı veda
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, eski ABD Başkanı Donald Trump'a görevinin son gününde göndermede bulundu.

Trump'ın dün Beyaz Saray'dan son kez ayrılırken çekilen bir kareyi Twitter hesabında paylaşan 18 yaşındaki Thunberg,  paylaşımına,"Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli yaşlı bir adama benziyor" notunu düştü.


Thunberg, BM İklim Zirvesi'nde söz almış ve genç nesillerin yetişkinler tarafından ihanete uğradığını söylemişti. Trump da Thunberg için alaycı ifadelerle, "Parlak ve güzel bir geleceğe umutla bakan çok neşeli genç bir kıza benziyor" demişti.


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