Gri pasaport skandalı THY'ye sıçradı: İltica için başvurdular
Gri pasaport skandalı ile anılan kurumlar arasına Türk Hava Yolları da girdi. Yakın geçmişte 'sosyal proje' adı altında Avrupa'ya kaçış vakalarının bugünlerde THY'de yaşandığı öne sürülüyor.
Türkiye'den Avrupa'ya "sosyal projeler" kapsamında gri pasaport çıkararak kaçanların benzerlerinin bugünlerde Türk Hava Yolları'nda yaşandığı iddia ediliyor.
AirportHaber'e göre, görevli olarak Kanada'ya uçuş yapan birden fazla kabin memuru, bu ülkeye iltica etmek için başvuruda bulundu.
Kimlik ve pasaportlarını konakladıkları otelde bırakan kabin memurlarının iltica etmek için yasal prosedürleri başlattığı iddia edildi.
Kaç kişinin bu yolu kullanarak Kanada'ya iltica başvurusunda bulunduğunun belli olmadığı ancak ekipler arasında çok konuşulan bu yöntemi kullananların sayısının gün geçtikçe arttığı belirtiliyor.
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