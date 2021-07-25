Sedat Peker'in oğlu Celal Han'ın pasaportu iptal edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun iptal edildiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2021 Pazar, 00:10
Sedat Peker'in oğlu Celal Han'ın pasaportu iptal edildi
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Celal Han Peker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt dışında babasıyla vakit geçiren bir insanın pasaportu neden silinir . AKP hükümeti ?" ifadelerini kullandı.

 


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