Grimes'dan Elon Musk çıkışı: 'Onun sözcüsü değilim'
Elon Musk'ın kız arkadaşı Grimes, TikTok'ta paylaştığı videoda kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Ünlü müzisyen, "Beni taciz etmeyi bırakın, sevgilimin sözcüsü değilim" diye konuştu.
Kanadalı şarkıcı Grimes, TikTok'ta paylaştığı videoyla sevgilisi Elon Musk'a dair açıklama yaptı. Gerçek ismi Claire Boucher olan müzisyen kendisine yönelik alaycı yorumlara da tepki gösterdi.
Independent Türkçe'nin NME'nin haberinden aktardığına göre Grimes, "Beni uygulamada sahte haberlerle taciz etmeyi bırakın, sevgilimin sözcüsü değilim" ifadesiyle kısa bir video paylaştı.
Grimes'ın robot bir köpeği okşadığı görülen videoda takipçilerin Elon Musk'a dair kendisine sorduğu, "Seksi mi yoksa petrolü yok etmek için fırsat mı kolluyor?" ya da "Seksi mi yoksa Mars'a ilk insanı mı gönderecek?" gibi sorular da yer alıyor.
USA Today'in haberinde videoda Musk'ın atmosferden ve okyanuslardan karbondioksitin temizlenmesi için çözümler bulmaya yönelik 100 milyon dolarlık küresel bir rekabeti finanse ettiği iddiasına da değinildiği belirtiliyor.
Dazed'in bildirdiğine göreyse Grimes'ı tiye alan bazı takipçiler yorum olarak, "Seksi mi yoksa sınıf savaşı başladığında menüdeki ilk kişi o mu olacak?" ya da "Seksi mi yoksa tipik bir neo-sömürgeci mi?" sorularını yöneltti.
Ünlü şarkıcı ve SpaceX'le Tesla'nın CEO'su üç yıldır birlikte ve X AE A-XII isminde bir bebekleri var.
Grimes ve Musk sosyal medyada daha önce de eleştirilere maruz kalmıştı. Şarkıcı haziranda komünistlere yapay zekaya dair önerilerde bulunduğunda da tepki çekmişti.
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