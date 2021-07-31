Elon Musk'tan, Apple'a eleştiri: "İnternete küresel vergi getirdiler"

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:37

Dünyanın en zengin insanlarından, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, App Store satın alımlarından alınan ücretler konusunda Fortnite'ın geliştiricisi Epic'le Apple arasında devam eden ihtilafta Epic'i desteklediğini açıkladı.

Attığı tweet'te Musk, "Apple uygulama mağazası ücretleri, internet üzerinde fiili bir küresel vergidir. Epic haklı" diye yazdı.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; Apple'la Epic (ve diğer bazı geliştiriciler), App Store kuralları nedeniyle bir yıldan fazla süredir kamuoyu önünde bir ihtilafa takılıp kalmış halde. Epic, kuralların rekabete aykırı olduğunu ve değişmeye zorlanması gerektiğini savunurken, Apple'ı bunu yapmaya zorlamak için de bir dizi yasal işlem başlattı.

Mevcut kurallara göre Apple, App Store'daki uygulama satışlarından yüzde 30'luk bir pay alıyor ve gerisini geliştiricilere veriyor. Apple, aboneliklerin yanı sıra mağaza aracılığıyla elektronik ürün ve hizmet satışından da yüzde 30'luk bir pay alıyor ve bu kesintiyi aşmak mümkün olmasın diye iPhone ve iPad uygulamalarının yalnızca kendi ödeme hizmetlerini kullanmasını şart koşuyor.

Mevcut anlaşmazlık, Epic'in oyun içi para birimi satın almak için Fortnite'a kendi ödeme sistemini getirmesiyle geçen yıl kırılma noktasına gelmişti. Bunun üzerine Fortnite, App Store'dan hızla kaldırılmıştı. Apple, Epic, düzenleyiciler ve diğer geliştiriciler arasındaki tartışmalar da o zamandan beri devam ediyor.

Musk'ın açıklamaları, Apple'la ilgili bir dizi başka tweet'ten kısa bir süre sonra geldi. Musk, bu tweet'leri, Apple Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Tim Cook'un Tesla'nın olası satın alımıyla ilgili müzakereler sırasında kendisine küfrettiğini öne süren bir haberi yalanlamak için atmıştı.

Tesla ve Elon Musk'a odaklanan Power Play adlı yeni bir kitabın incelemesinde aktarılan bu haberde, Apple'ın Tesla'yı almasını önermek için Cook'un Musk'ı aradığı öne sürülmüştü. Haberdeki iddialara göre Musk, ancak kendisi Apple CEO'su olarak atanırsa anlaşmayı destekleyeceğini söylemiş, bu da Cook'un "S**tir git" demesine ve telefonu kapatmasına neden olmuştu.

Ancak Musk, iki CEO'nun aslında hiç konuşmadığını söyledi. Bu, Cook'un Musk'la hiç konuşmadığını söylediği yakın zamanlı açıklamasını tekrarlayan nitelikteydi.

Musk, paylaştığı tweet'te "Cook ve ben hiçbir zaman konuşmadık ya da yazışmadık" demiş ve şöyle konuşmuştu:

“Apple'ın Tesla'yı satın alması hakkında konuşmak için Cook'la görüşmeyi talep ettiğim bir nokta vardı. Herhangi bir satın alma koşulu da teklif edilmedi. Cook görüşmeyi reddetti.”