Guardiola hakkında sert sözler: "Kahraman olmak istiyor"
Sergio Agüero'nun babası Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola hakkında ağır sözler söyledi.
Sergio Agüero sözleşmesinin bitmesinin ardından Manchester City'ye veda etti. Arjantinli yıldız, La Liga'ya geri döndü ve Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Agüero'nun transferinin ardından oyuncunun babası dikkat çeken bir demeç verdi. Agüero'nun babası, oğlunun ayrılığıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamayan Pep Guardiola'yı hedef aldı.
"ARSENAL VE CHELSEA SON DAKİKAYA KADAR İLGİLENDİLER"
Radio La Red'e konuşan Sergio Agüero'nun babası Leonel Del Castillo, Barcelona transferindeki memnuniyetini dile getirerek, "Barcelona'ya imza attıktan sonra onu mutlu görüyorum. 15 yaşından beri Messi ile arkadaşlar ve sürekli konuşuyorlar ve şimdi birlikte oynayacaklar" dedi. Castillo, Londra'nın iki devinin de Agüero ile ilgilendiğini söyleyerek, "Arsenal ve Chelsea, onunla son dakikaya kadar ilgilendiler. İngiltere'de kalmasaydı tercihi İtalya ve İspanya olacaktı." diye belirtti.
"GUARDIOLA'YA İNANMIYORUM"
Sergio Agüero için gözyaşı döken Pep Guardiola'ya inanmadığını söyleyen baba, "Guardiola'ya inanmıyorum. Sergio'ya ve ailesine iyi davranmadı. Onu asla istemedi. Çalıştırdığı tüm takımların kahramanı kendi olmak istiyor. Agüero'nun vazgeçilmez olduğunu söyleyip ona şans vermedi" dedi.
Sergio Agüero, Manchester City kariyerinde çıktığı 390 maçta 260 gole imza attı. Agüero takımıyla 5 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.
Video Haberler
- Kadıköy'de polisin bıçaklandığı olay kamerada
- Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı
- Engerek yılanlarının dansı
- Ankara'da korku dolu anlar!
- Erdoğan konuşmasın artık. Sussun biraz!
- Şanlıurfa’da katliam gibi kaza: 5 ölü
- Tepki çeken görüntüler! O anları böyle kaydetti
- Yunusların tekne ile dansı kamerada
- Uçakta taciz iddiası! 3 kadın şikayetçi oldu
- Trafikte skandal görüntüler! O anlar kaydedildi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker sonraki videosuna bir ismi daha ekledi
- MHP'liler destek verince, AKP'liler salonu terk etti
- Peker'in ifadesi ortaya çıktı
- Kulenin restoran ihalesi Erdoğan'a yakın isme verildi
- Peker'den 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi kim?
- Ezgi Mola'ya destek veren 16 ünlü hakkında suç duyurusu
- Peker sorusuna dikkat çeken yanıt
- Lübnan'dan dolar kararı
- Belediye meclisinde 'Erdoğan fotoğrafı' krizi
- AKP'li meclis üyesinden 'yorumsuz' istifa