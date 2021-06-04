Guardiola hakkında sert sözler: "Kahraman olmak istiyor"

04 Haziran 2021 Cuma, 09:45

Sergio Agüero sözleşmesinin bitmesinin ardından Manchester City'ye veda etti. Arjantinli yıldız, La Liga'ya geri döndü ve Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Agüero'nun transferinin ardından oyuncunun babası dikkat çeken bir demeç verdi. Agüero'nun babası, oğlunun ayrılığıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamayan Pep Guardiola'yı hedef aldı.

"ARSENAL VE CHELSEA SON DAKİKAYA KADAR İLGİLENDİLER"

Radio La Red'e konuşan Sergio Agüero'nun babası Leonel Del Castillo, Barcelona transferindeki memnuniyetini dile getirerek, "Barcelona'ya imza attıktan sonra onu mutlu görüyorum. 15 yaşından beri Messi ile arkadaşlar ve sürekli konuşuyorlar ve şimdi birlikte oynayacaklar" dedi. Castillo, Londra'nın iki devinin de Agüero ile ilgilendiğini söyleyerek, "Arsenal ve Chelsea, onunla son dakikaya kadar ilgilendiler. İngiltere'de kalmasaydı tercihi İtalya ve İspanya olacaktı." diye belirtti.

"GUARDIOLA'YA İNANMIYORUM"

Sergio Agüero için gözyaşı döken Pep Guardiola'ya inanmadığını söyleyen baba, "Guardiola'ya inanmıyorum. Sergio'ya ve ailesine iyi davranmadı. Onu asla istemedi. Çalıştırdığı tüm takımların kahramanı kendi olmak istiyor. Agüero'nun vazgeçilmez olduğunu söyleyip ona şans vermedi" dedi.

Sergio Agüero, Manchester City kariyerinde çıktığı 390 maçta 260 gole imza attı. Agüero takımıyla 5 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.