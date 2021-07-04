'Güldür Güldür', gerici Akit'in hedefinde: 'Ali Sunal’ın rezaleti…'

04 Temmuz 2021 Pazar, 11:38

Türkiye’nin en çok takip edilen sahne ve tiyatro programlarından Güldür Güldür’ün sezon finalinde dikkat çeken bir skeç ekranlara geldi.

Skeçte, şifa için kendisine gelen insanları pandemi döneminde bilime yönlendiren ‘hocayı’ ziyaret edenlerin başına gelenler kou alındı. Sahnenin sonunda ise polis baskınına uğrayan ‘hocanın’ aslında bilim insanı olduğu ortaya çıkarken; elleri kelepçelenen hoca 'Bu ülkeye ne oluyor' sorusuna 'cin kaçmış' ifadeleriyle karşılık veriyor.

GERİCİ AKİT ALİ SUNAL'I HEDEF ALDI

AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, 'Ermiş Hoca”' skecinde bir din hocasının kendisini ziyaret eden insanlara bilimsel cevaplarla karşılık vermesini eleştirdi. Gazete, söz konusu habere 'Yeter artık! Ali Sunal’ın yeni rezaleti patladı' başlığını attı.

Akit gazetesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Toplumda saygı duyulan din görevlilerini alaycı bir yaklaşımla gösteren skeçte, alttan alta “din ile bilim arasında çatışma var” algısı işlenerek alakasız bir şekilde, toplumun hocalara değil aslında bilim adamlarına itibar etmesi gerektiği mesajı veriliyor. Din ile bilimin aynı kefeye koyularak, 'hocalık' makamının küçük düşürülmeye çalışıldığı skeçte, 'ülkenin içine cin kaçmış' denilerek de hem Türkiye Cumhuriyeti devleti hem de Türk milleti alenen aşağılandı."