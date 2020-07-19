Gülistan Doku'nun ailesi Soylu ile görüştü: Arama çalışmaları için baraj boşaltılacak!

19 Temmuz 2020 Pazar, 10:53

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun arandığı Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde, 184’üncü gününde suya altında yapılan arama çalışmaları İçişleri Bakanlığı tarafından durdurulmuştu. Bu gelişmeden sonra Gülistan Doku'nun ailesi dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ankara’da görüştü.

15 GÜN İÇİNDE

Abla Aygül Doku, görüşmede Soylu'dan yarından itibaren Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun bir kısmının boşaltılacağı sözünü aldığını açıkladı. Abla Doku, görüşmeye ilişkin, “Gülistan’ın atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü'nün çevresindeki su kurutulacak. Köprünün aşağı kısmında ve yukarı kısmında 2.5 kilometre karelik alandaki su çekilecek, kurutulacak. Gülistan o alanda olursa zaten bedenini alacağız. Olmasa cinayet şüphesinin üzerine daha da gideceğiz. Şu anda da gidiyoruz. Araştırmalar devam ediyor. Biz sözümüzü aldık. Yarından sonra 15 gün içinde Gülistan'ın bulunduğu iddia edilen yerdeki bütün sular barajdan boşaltılarak, kurutulacak” dedi.