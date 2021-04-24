Yeni Aile Bakanı Derya Yanık'a kendi mahallesinden sert sözler

24 Nisan 2021 Cumartesi, 10:00

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görevden alınarak bakanlık ikiye ayrılırken Aile Bakanlığı'na Derya Yanık atandı. AKP MKYK üyesi olan yeni Bakan Yanık, aynı zamanda Yönetim kurulu başkan yardımcısı görevinde Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın bulunduğu diğer kızı Esra Albayrak'ın da kuruluşunda yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği’nin (KADEM) yönetim kurulu üyesi.

Yeni Bakan Derya Yanık, İstanbul Sözleşmesi tartışmasında, AKP’lilerin "cinsiyet değişikli ameliyatlarını" arttırdığı yönündeki eleştirisine karşı çıkmıştı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun İstanbul Sözleşmesi ile cinsiyet değiştirmek isteyen 12-13 yaşındaki bir çocuğun devlet tarafından ailesinden zorla alınabileceğini ve ameliyatın SGK'ya ücretsiz yaptırılabileceğini söylemesi sonrası "Kategorik olarak kadına yönelik şiddete karşı çıkmayanlar, zımnen destek için İstanbul Sözleşmesi ve 6284’ü bağlamından tümüyle kopararak kaotik bir tartışmaya kilitledir bizi. Bunu görmüyor değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

'FEMİNİST' TARTIŞMASI

Bakan Yanık’ın atama kararının açıklanmasının ardından kendi mahallesinden insanların sert sözlerle eleştirildiği ortaya çıktı. Atama kararına tepki gösteren İstanbul Sözleşmesi karşıtı kişiler, sosyal medyadan Derya Yanık’ın bekar ve kadın olmasını hedef aldıkları görülüyor.

Dikkat çeken paylaşımlar şöyle: