Gülsin Onay’dan ‘Ay Işığı’ albümü
Piyanist Gülsin Onay'ın “Ay Işığı” isimli yeni albümü çıktı. Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçen albüm, dijital platformlardan da dinlenebilecek.
Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, “Ay Işığı” ismiyle yeni bir albüm yayımladı. Onay, albümünde Ludwig van Beethoven’ın Ay Işığı Sonatı, Veda Sonatı ve Op. 109 Sonatı’nı müzikseverlerle paylaşıyor. 2020 yılında, Beethoven’ın 250. doğum yılı kapsamında Süreyya Operası’nda, Beethoven Yılı açılış ve kapanış konserlerini veren sanatçı, her iki konser programını da kaydederek bestecinin görkemli müzik dünyasını müzikseverlerle buluşturuyor.
Albümün CD’si müzik marketler ile Cihangir Opus 3a’dan satın alınabiliyor. Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçen albüm, dijital platformlardan da dinlenebiliyor.
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