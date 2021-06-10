Gülsin Onay’dan ‘Ay Işığı’ albümü

10 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, “Ay Işığı” ismiyle yeni bir albüm yayımladı. Onay, albümünde Ludwig van Beethoven’ın Ay Işığı Sonatı, Veda Sonatı ve Op. 109 Sonatı’nı müzikseverlerle paylaşıyor. 2020 yılında, Beethoven’ın 250. doğum yılı kapsamında Süreyya Operası’nda, Beethoven Yılı açılış ve kapanış konserlerini veren sanatçı, her iki konser programını da kaydederek bestecinin görkemli müzik dünyasını müzikseverlerle buluşturuyor.

Albümün CD’si müzik marketler ile Cihangir Opus 3a’dan satın alınabiliyor. Kadıköy Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçen albüm, dijital platformlardan da dinlenebiliyor.