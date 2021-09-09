Gül'ün adaylık planı ne? "Erdoğan arasa koşa koşa gider"

09 Eylül 2021 Perşembe, 10:36

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında, Korkusuz yazarı Can Ataklı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasını ele aldı.

Uğuroğlu, görüşme iddiası üzerine, “Erdoğan Gül'ü arasa ya da Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ı gönderip davet etse inanıyorum ki Gül koşa koşa gider. Ancak bilinsin ki Erdoğan'dan önce Emine Hanım bu işe şiddetle karşı çıkar.” ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu yazısının devamında ise "Şunu söylemek istiyorum. Abdullah Gül'ün asıl ve temel amacı şudur: Millet İttifakının ortak tek adayı olmak.” diye belirtti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Günaydın Gazetesi'nde birlikte çalıştığım değerli kardeşim duayen gazeteci ve televizyon yorumcusu Can Ataklı'nın Abdullah Gül yazıları konusunda görüşlerim var.

Can Ataklı İstanbul'da yaşayan ancak Ankara siyasi kulislerini dikkatle takip eden gazetecidir.

Recep Tayyip Erdoğan - Abdullah Gül görüşmesi konusunda diyorum ki;

- Görüşürler ama görüşmedik derler.

- Görüşmezler ama görüştük diye etrafları vasıtası ile algı operasyonları yaparlar.

Birincisi; Gül konusunda değerli kardeşime seslenmek istiyorum.

Sevgili Can yazında Gül'ün yakının şu sözlerine yer verdin:

- 'Abdullah Bey asla Erdoğan ile bir işbirliği yapmaz.'

Hemen şunu söyleyeyim:

Erdoğan Gül'ü arasa ya da Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ı gönderip davet etse inanıyorum ki

- Gül koşa koşa gider…

Ancak bilinsin ki Erdoğan'dan önce Emine Hanım bu işe şiddetle karşı çıkar.

Çünkü Emine Erdoğan'ın cumhurbaşkanı eşi iken Hayrünisa Gül ile yaşadıkları büyük sorunlar var.

Çünkü Abdullah Gül'ün Saadet aracılığı ile Millet İttifakının adayı olma girişimi var.

Bütün bu yaşananlardan sonra Erdoğan Gül'ün AKP'nin bahçe kapısından içeri sokmaz.

İkincisi; Gül'ün yakının şunu da demiş:

- 'Türkiye'nin gittiği yol da, kendisine çok büyük sorumluluklar düşecek zamanı bekliyor…'

Hemen şunu söyleyeyim:

Gül önce Ataklı üzerinden Erdoğan'a mesaj gönderdi ama bunun asıl anlamı da şuydu:

- 'Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla'

Şunu söylemek istiyorum.

Abdullah Gül'ün asıl ve temel amacı şudur:

- Millet İttifakının ortak tek adayı olmak.

Sevgili Can, Gül'ün aktif siyasete girmesi için önce siyaset sahnesine bizzat çıkması şarttır...

Abdullah Gül;

- Dün; Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan aracılığı ve Ahmet Davutoğlu aracılığı ile,

- Bugün; Eski milletvekillerinin aracılığı ile kapı arkası kulis siyasetçiliği ile asla başarılı olamaz.

Siyaset cesur insanların arenasıdır."