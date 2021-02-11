Günde 100 milyon kez tıklanan mor papatyanın gizemi çözüldü

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:52

2004'te Hollanda'nın Lahey kentindeki Florence Nightingalepark'ta çekilen mor bir papatya fotoğrafının günde ortalama yüz milyon kez görüntülendiği fark edildi. Kullanıcıların telif hakkı istemediği fotoğrafların, videoların ve ses dosyalarının ücretsiz sunulduğu Wikimedia Commons'ta yer alan fotoğrafın, ayrıca sitenin tüm trafiğinin yüzde 20’sini çektiği tespit edildi.

NTV'nin haberine göre, platformun makine öğrenimi sorumlusu Chris Albon, görsele gelen trafiğin 29 Haziran'da aniden yükseldiğini ve 8 aydır artmaya devam ettiğini söyledi.

Ancak, gizemli "mor papatya", sitenin kaynaklarını fazlasıyla tüketmesi nedeniyle, Wikipedia ve Wikimedia Commons'ı denetleyen kar amacı gütmeyen kuruluş Wikimedia Vakfı tarafından bir soruşturma başlatılmasına yol açtı.

Albos, 9 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, "Veri merkezlerimizden birine gelen tüm taleplerin beşte biri bu çiçek görüntüsü için. Kimse nedenini bilmiyor" ifadelerini kullandı.

TRAFİK HİNDİSTAN'DAN GELİYOR

Yapılan soruşturmanın sonuçlarında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün, Hindistan'daki çeşitli internet servis sağlayıcılarından yaklaşık 90 milyon istek aldığımızı fark ettik. Bunlar son derece farklı IP’lerden geldikleri ve günlük bir trafik modelini takip ettikleri için çok tuhaf. Analistler trafiğin nereden geldiğini anlamak için tersine görsel arama gibi çeşitli teknikler denedi, ancak sonuçlar verimli olmadı."

Bununla birlikte, trafiğin büyük bir kısmının Hindistan'daki bir mobil uygulamadan geldiğini görüldü. Ancak, Hindistan'daki araştırmaya katılan internet kullanıcıları, popülaritesine rağmen çiçeğin görüntüsü onlara tanıdık gelmediği için şaşkın görünüyordu.

Ardından araştırmacılar, fotoğrafın bir uygulamanın açılış ekranında yer aldığı için görüntülenme sayısının artabileceği sonucuna vardı. Bu kapsamda analistler, Hindistan’da kullanılan tüm popüler uygulamaları popüler indirdi, ancak mor bir papatya fotoğrafı bulamadı.

SOHBET UYGULAMASI YÖNLENDİRİYOR

Sonunda, soruşturma halen devam ettiği için ismi açıklamayan popüler bir sohbet uygulamasının kullanıcılarını, örtülü bir şekilde Wikimedia’daki mor papatyaya yönlendirdiği bulundu.

Rest of World adlı internet sitesinde yayımlanan bir haberde, Wikimedia'nın kaynaklarını kullanan uygulamanıni Hindistan popüler sohbet uygulamalarından MX TakaTak, Moj veya Josh olabileceğini tahmin etti. Ancak, Wikimedia Vakfı yorum talebine yanıt vermedi.