Güne yükselişle başlayan altında son durum

02 Haziran 2021 Çarşamba, 10:52

Dün, dolar kurundaki yükselişin altının ons fiyatındaki düşüşle telafi edilmesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 520,5 liradan tamamladı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 526,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 863 lira, Cumhuriyet altını da 3.525 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 1.899 dolardan alıcı buluyor.

DOLAR KURU ETKİLİ



Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını, yurt içinde ise yükseliş eğilimindeki dolar kurunun altın fiyatlarının artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde ihracat verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej kitap raporu, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Fed üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.930 doların direnç, 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.