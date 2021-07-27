Güngören'de iki çocuk sokak ortasında bıçaklandı

27 Temmuz 2021 Salı, 09:28

Olay, dün akşam saatlerinde Güngören'e bağlı Tozkoparan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Furkan M.(17) ve Emirhan B. (15) isimli iki kişi, sokaktan geçen ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen bir grup ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede yerini bıçaklı kavgaya bıraktı.

Sözkonusu kişiler, iki kişiyi sokakta ekmek bıçağı ile bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından mahalle sakinleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Ramazan Eresen, "Akşam saatlerinde komşu çocukları burada oynarken, bir grup burada dolaşırken 15-16 yaşlarındaki çocuklarımıza ekmek bıçağı ile saldırdı. İki yaralı vardı. Durumları son aldığımız habere göre iyi. İlk müdahaleyi bizim komşular yaptı" dedi.



