Maskeli kişiler ateş açtı: Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde motosikletli yüzleri kar maskeli saldırganlar 2 kişiyi silahla yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Vedat Özdemir hayatını kaybetti

DHA
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:43
Maskeli kişiler ateş açtı: Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bağcılar 100. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi yaya kaldırımında meydana geldi.

Motosikletle gelen yüzleri kar maskeli ve silahlı 2 şüpheli, husumetli oldukları Vedat Özdemir ve Selçuk M.'ye defalarca ateş etti. Vedat Özdemir ve Selçuk M. saldırıda yaralanarak yere düştü. Saldırganlar motosiklete ara sokaklara kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olayın gerçekleştiği alanda incelemeler yaparken yaralılar da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Vedat Özdemir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Selçuk M.'nin tedavisi devam ederken polis, olayı gerçekleştiren kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.


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