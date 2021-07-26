Taksim'de bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı

Taksim'de gece kulubü çıkışında saldırıya maruz bırakılan trans kadın yaşadığı şiddeti Cumhuriyet.com.tr'ye anlattı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:21
Taksim'de bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı
Abone Ol google-news

İstanbul Taksim'de bir gece kulubü çıkışında bir grubun fiziksel saldırısına maruz bırakılan Beren Ecmel, yaşadığı saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kimliği ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Olay hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Cumhuriyet.com.tr'ye yaşadığı saldırıyı aktaran trans kadın Beren Ecmel, "Harbiye'den Mecidiyeköy'e yürürken iki kişinin sözlü tacizine uğradık. Uyarmamıza rağmen takip edenlerden birisi peşimize takıldı. Bizi Harbiye Orduevi'ne kadar takip ettiler. Orada darp edildik. Ben taksiye bindim, taksiden indirdi ve bana tekrar saldırdı. Kanlar içindeyken kolumdan sürükleyerek Dolapdere'ye indirdi. Polisleri görünce kaçtım kurtuldum" diye konuştu. 

Beren'in trans kadın olarak bunları çok yaşadığını belirten Ecmel'in arkadaşı U. A. ise, "Fiziksel saldırı olmasa bile küfür, taciz gibi hak ihlallerine maruz kaldı. Bu olaydan çok çekmiş birisi olduğu için insanların artık duymasını istedim. Sadece Beren değil, sosyal medya hesabımdan yayımladığım videoda konuşan kişide iki ay önce yüzüne kezzap atılan trans arkadaşımız" ifadelerini kullandı. 

TRANSFOBİ

Transfobi, transeksüel insanlara karşı yoğun bir şekilde hoşnutsuzluk veya önyargı tanımlamak için kullanılan ifadedir.

Transfobi birçok farklı biçimlerde olabilir:

  • Olumsuz tutum ve inançlar
  • Transeksüel insanlara karşı isteksizlik ve önyargı
  • İrrasyonel korku ve yanlış anlama
  • Güvensizlik veya iskonto tercihli zamirler veya cinsiyet kimliği
  • Aşağılayıcı dil ve isim
  • Zorbalık, istismar ve hatta şiddet

Gibi davranışlar transfobik eylemlere örnek verilebilir.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler