Taksim'de bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:21

İstanbul Taksim'de bir gece kulubü çıkışında bir grubun fiziksel saldırısına maruz bırakılan Beren Ecmel, yaşadığı saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kimliği ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Olay hakkında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Cumhuriyet.com.tr'ye yaşadığı saldırıyı aktaran trans kadın Beren Ecmel, "Harbiye'den Mecidiyeköy'e yürürken iki kişinin sözlü tacizine uğradık. Uyarmamıza rağmen takip edenlerden birisi peşimize takıldı. Bizi Harbiye Orduevi'ne kadar takip ettiler. Orada darp edildik. Ben taksiye bindim, taksiden indirdi ve bana tekrar saldırdı. Kanlar içindeyken kolumdan sürükleyerek Dolapdere'ye indirdi. Polisleri görünce kaçtım kurtuldum" diye konuştu.

Beren'in trans kadın olarak bunları çok yaşadığını belirten Ecmel'in arkadaşı U. A. ise, "Fiziksel saldırı olmasa bile küfür, taciz gibi hak ihlallerine maruz kaldı. Bu olaydan çok çekmiş birisi olduğu için insanların artık duymasını istedim. Sadece Beren değil, sosyal medya hesabımdan yayımladığım videoda konuşan kişide iki ay önce yüzüne kezzap atılan trans arkadaşımız" ifadelerini kullandı.

TRANSFOBİ

Transfobi, transeksüel insanlara karşı yoğun bir şekilde hoşnutsuzluk veya önyargı tanımlamak için kullanılan ifadedir.

Transfobi birçok farklı biçimlerde olabilir:

Olumsuz tutum ve inançlar

Transeksüel insanlara karşı isteksizlik ve önyargı

İrrasyonel korku ve yanlış anlama

Güvensizlik veya iskonto tercihli zamirler veya cinsiyet kimliği

Aşağılayıcı dil ve isim

Zorbalık, istismar ve hatta şiddet

Gibi davranışlar transfobik eylemlere örnek verilebilir.