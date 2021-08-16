Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem
Gürcistan'ın Türkiye sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gürcistan'ın batısındaki Ninotsminda kentinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.44'te merkez üssü Ninotsminda bölgesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Merkez üssü Kars'ın Akyaka ilçesine yaklaşık 28 kilometre mesafede olan depremin 7,51 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Video Haberler
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Demet Akalın, Fatma teyzeye verdiği sözü tuttu
- 14 bine yakın kişi verem oldu
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- 'Aşını ol, altını al' kampanyası başlatıldı
- Taliban'dan kritik Türkiye açıklaması geldi
- YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Milli voleybolcu sevgilisi ile fotoğraf paylaştı
- Halk TV sunucusuna saldırı