Gürle Dağı'ndan atlayan paraşütçü kayboldu

Gürle Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra gözden kaybolan amatör paraşütçü için arama çalışması başlatıldı.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2021 Pazar, 20:15
Gürle Dağı'ndan atlayan paraşütçü kayboldu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kuruyemiş işletmesi bulunan amatör yamaç paraşütü sporcusu 37 yaşındaki Muammer Yolcu bugün öğleden sonra ailesi ve arkadaşlarıyla çıktığı Gürle Dağı'ndan atlayış gerçekleştirdi. Yolcu, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yolcu'yu bulmak için, Gürle Dağı çevresindeki kırsal Gölyaka, Akharem ve Gürle mahallelerinde arama çalışması başlattı.

Çalışmalar, yağışlı havada devam ediyor.


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