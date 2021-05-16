Kılıçdaroğlu gençlere seslendi

16 Mayıs 2021 Pazar, 15:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video ile gençlere seslendi.

Türkiye'de hakkında en fazla kirli kapanmaya yapılan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidar eliyle yaptılar bunu, trolleri, çeteleri vardı. Bütün bunların aracılığıyla yaptılar. İftira attılar, nasıl olsa dilin kemiği yok. Belki benim de bir suçum var. Çıkıp bunlara zamanında cevap vermedim. 'Esen doğrudur, eğilen belasını bulur' demişti rahmetli babam. E şimdi belalarını buluyorlar. Bütün pislikleri ortalığa saçıldı" dedi.

İktidarın yıllarca trollerle beslediği bir yalana daha son vermek için karşınızdayım. Sizden tek bir istirhamım var gençler, o tertemiz zihinlerinizi zehirlemelerine izin vermeyin. Her şeyleri palavra... pic.twitter.com/lwluBaAI6A — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 16, 2021

"İKTİDAR DEĞİLİZ AMA PROJELERİMİZ VAR"

Algı oluşturulduğunu ve bu algılara karşılık vermek için bu video mesajı paylaştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bir algıyı tekrar yıkmak için karşınızdayım. Ne diyorlardı? CHP çalışmıyor, Kılıçdaroğlu'nun projeleri yok. Var efendim var. İktidar değiliz, ama projelerimiz var. Bu kısa süre içinde binlerce projeyi belediye başkanlarımız hayata geçirdi. Örnek mi istiyorsunuz, sayayım" dedi.

Kılıçdaroğlu hayata geçirilen projeleri şöyle sıraladı:

KILIÇDAROĞLU, HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERDEN BAZILARINI SIRALADI

"Dünyada aynı anda 10 metro projesi yürüten tek şehir İstanbul. 413 bin metrekare Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı'nı halka açan kent Ankara. Dünyanın en büyük üçüncü uluslararası projesi olan EXPO, Hatay'a geliyor. Aydın'da Sakız Koyunu Çiftliği'ni kurduk. Muğla'da Türkiye'nin en büyük yerel tohum merkezi oluşturuldu. Mersin'de kentin ilk yer altı ulaşım ağı için düğmeye basıldı. Ardahan'da tekstil fabrikası kurulacak, işsizliği bitireceğiz. Kırklareli, Lüleburgaz'da 22 hektarlık çöp sahası yeşil alana dönüştürülüyor, çevreyi düzenliyoruz, insanları, doğayı seviyoruz. Akıllı atık toplama projeleri, yaz-kış spor okulu projeleri, binlerce kreşimiz çocuklara hizmet veriyor. Trakya'nın en büyük et kombinasını yine bizler yaptık. İstanbul, Beylikdüzü'nde 1 milyon 200 bin metrekarelik Yaşam Vadisi'ni oluşturduk. Beylikdüzülüler, Yaşam Vadisi'nden yararlanıyorlar. Ailecek, hep birlikte."

"BİNLERCE PROJEMİZ VAR, YAN TARAFTA AKIYOR, TROLLER İSTİYORLARSA İZLESİNLER"

CHP'nin çalışmadığının öne sürüldüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, "’Belediyeleri çalışmıyor, sakın oy vermeyin ha, CHP'li belediyeler gelirse sosyal yardımlar kesilir’ diye. Bakın sadece pandemi döneminde CHP'li belediyeler 11 milyon 200 bin vatandaşa hizmet götürdüler. Sevgili gençler, yaptığımız projelerin bir kısmını okudum. Aslında binlerce projemiz var. Yan tarafta akıyor. Troller istiyorlarsa izlesinler. Biz muhalefetteyiz, iktidar olduğumuzda çok daha mükemmellerini yapacağız. Her kuruşun hesabını vereceğiz. Emin olun, 6 ayda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Size sözüm söz, 6 ayda hayatınız değişecek. Yeni bir Türkiye'ye doğmuş olacaksınız, hep birlikte yapacağız, birlikte yapacağız" diye konuştu.

“HER ŞEYLERİ PALAVRA”

Kılıçdaroğlu, CHP'nin hayata geçirdiği projelerden bazılarını okurken, videoda projeler kayan yazı olarak geçti. Videoyu, sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "İktidarın yıllarca trollerle beslediği bir yalana daha son vermek için karşınızdayım. Sizden tek bir istirhamım var gençler, o tertemiz zihinlerinizi zehirlemelerine izin vermeyin. Her şeyleri palavra..." diyerek paylaştı.