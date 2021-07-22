Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy'dan Altun'a 'kınama' yanıtı

22 Temmuz 2021 Perşembe, 21:22

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün yayınlanan bayramlaşma videosuyla ilgili bir yazı kaleme almıştı.

Altaylı’nın aktardığına göre görüntü Anadolu Ajansı ve TRT’ye Saraydan servis edildi ve bu kurumları da “zor duruma” düşürdü.

ALTUN'DAN HABERTÜRK'E KINAMA

Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yalan haber, karalama ve dezenformasyon ile mücadelemiz sürüyor. Habertürk, karalama, dezenformasyon ve yalan haberden bir türlü vazgeçmiyor" dedi.

Altun, açıklamasında, "Halkımızın doğru haber alma hakkını, genel olarak medyamızın itibarını garanti altına almak için çalışacağız. Habertürk'ü kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

HABERTÜRK SUNUCUSU ERSOY'DAN YANIT

Twitter hesabından konu ile ilgili bir açıklama videosu yayımlayan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, “İletişim Başkanı’nın gazetecileri düzeltmek yerine bir kurumu doğrudan hedef alan açıklama yapması hakikaten şaşırtıcı. Ortada bir hata bile varsa, diyelim ki Habertürk yazarı hatalı bir dille yazmış olsa da, bu şunu getirir; parti içerisinde biri yanlış yaptığında - o yanlışların içeriğini söylemeyeceğim- doğrudan partiyi veya ittifakı hedef almak ne kadar makuldur?” diye konuştu.

"ALTUN’UN BU PAYLAŞIMINI BEN DE KINIYORUM”

Ersoy devamında da, “Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı’nın prestiji Türkiye’nin prestijidir. Bu prestiji korumak herkesin vazifesidir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nı o yorgunlukla medya karşısına, canlı yayına çıkartmak bir kazadır, bir hatadır bence. Onu da geçiyorum. Bu, Türkiye’nin uluslararası alandaki prestiji açısından da bir sorundur. Bunu şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gerekirken çıkıp da bir yazarının yazdığı yazı üzerine Habertürk’ü bu şekilde itham etmenin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben AK Parti’nin de böyle bir yaklaşımı olacağını düşünmüyorum. Herhalde AK Partili vekiller, bakanlar, meseleyi takip edenler fotoğrafa baktıklarında, o fotoğrafın ne ifade ettiğini objektif şekilde göreceklerdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Sayın Fahrettin Altun’un bu paylaşımını ben de kınıyorum” ifadelerini kullandı.