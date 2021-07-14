Fahrettin Altun, 15 Temmuz üzerinden Gezi Direnişi'ni hedef aldı

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:35

Cumhuriyet tarihinin en uzun ve en kitlesel eylemi Gezi’de, toplumun ezilen ve ötekileştirilen kesimlerinin talepleri meydanlara taşındı. Kısa bir sürede Türkiye’nin dört bir yanına yayılan eylem, Türkiye tarihine Gezi Direnişi olarak geçti. Direniş sırasında 10’u aşkın kişi yaşamını yitirirken, 36 yurttaş ise gözünü kaybetti.

Gezi Direnişi'ni hedef alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 5. yıldönümünde, sosyal medya üzerinden 'Türkiye Geçilmez' başlıklı bir video paylaştı.

Altun'un paylaştığı video da Gezi Direnişii, 'Türkiye'nin refahına saldırı olarak' nitelendirildi ve FETÖ'cü darbecilerin görüntüleriyle birlikte sunuldu.

İşte o video: