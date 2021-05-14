HaberTürk TV'nin yeni genel yayın yönetmeni belli oldu

14 Mayıs 2021 Cuma, 13:59

HaberTürk TV'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hedef almasının ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'le yollar ayrılmış ve yaşananlara tepki gösteren Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz da istifa etmişti. HaberTürk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.

Medyakoridoru'nun haberine göre; Habertürk TV kaynakları, bir süredir boş olan Genel Yayın Yönetmenliğini Tekdağ'ın "Görevi bir süre ben yürüteceğim" diyerek üstlendiğini belirtti.



