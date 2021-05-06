Habertürk'e iki üst düzey atama

06 Mayıs 2021 Perşembe, 19:58

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in HaberTürk TV'de program yapan gazeteci Ebru Baki'yi hedef alması sonrası Habertürk yönetiminde kriz yaşanmış, kanalın genel yayın yönetmeni Kürşad Oğuz ile Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir istifa etmişti.

Yaşanan bu istifaların ardından Habertürk TV'de yeni atamalar yapıldı.

Buna göre; Habertürk TV Ankara Temsilciliği'nde Haber Müdürü olarak görev yapmakta olan Çimen Çetin, Habertürk TV Politika Haberleri Koordinatörü olarak atandı.

Show Haber'de, Haber Yayın Yönetmeni Yardımcılığını yürütmekte olan Faruk Demirel ise Habertürk TV Prime Time Haber Programları Koordinatörü görevine getirildi.

Medyaradar'ın haberine göre, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Demirel'in, Ciner Medya Grubu ile MHP arasındaki buzları eritmek amacıyla bu kritik göreve getirildiği tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 100 maddelik yeni anayasa teklifinin konuşulduğu Habertürk'teki programın sunucusu Ebru Baki'yi hedef almıştı.

Bunun üzerine Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında yaptığı açıklamada Yönter'in açıklamalarını 'aynen iade ettiğini' dile getirmişti.

MHP'liler başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere 'Habertürk izlemiyorum' kampanyası başlatmıştı.

Kampanyanın ardından Habertürk yönetimi Bülent Aydemir'in işine son vermişti. Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un ise tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa ettiği öğrenilmişti.



