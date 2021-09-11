Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna" adlı programda gergin anlar yaşandı. Prof. Ersan Şen ile Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük sert sözlerle birbirlerine yüklendi.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2021 Cumartesi, 09:59
Habertürk'te gergin anlar: Küçük ile Şen canlı yayında tartıştı
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Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna" adlı programda hukukçu Prof. Ersan Şen ile Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük arasında tartışma çıktı.

Türkiye'deki ekonomik durumun tartışıldığı anlarda, Ersan Şen ile bir dönem Fethullah Gülen ve FETÖ'ye övgüleriyle bilinen Cem Küçük arasında gerilim arttı.

"O ZAMAN NİYE MİLLET AĞLIYOR?"

Cem Küçük, “Savunma sanayi alanında on binlerce kişi çalışıyor, bunu alkışla” derken Şen ise “O zaman niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor?” şeklinde yanıt verdi.

Ekonominin kötü gidişatına dikkat çeken Şen, “Niye millet ağlıyor? Niye sayın Cumhurbaşkanı enflasyondan bahsediyor? Neden borç alıyorsun? Tasarruf yapmıyorsun çünkü, israftasın” dedi. Küçük ise pandemi nedeniyle Türkiye’de bazı zorluklar yaşanmasının normal olduğunu öne sürdü.


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