Sedat Peker, bu kez Hadi Özışık ile görüşmesinin videosunu paylaştı

18 Mayıs 2021 Salı, 20:30

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in tarif ettiği üzere suç örgütü lideri Sedat Peker ile görüştüğü ifade edilen Hadi Özışık, Halk TV'ye açıklama yaparak, "Söyleyen şerefsizdir" yönünde açıklama yaptı.

ÖZIŞIK'TAN PEKER'E: 'SEN DE HAKLISIN'

Hadi Özışık'ın açıklamalarından kısa bir süre sonra Sedat Peker, söz konusu görüşmenin videosunu yayınladı. Hadi Özışık'ın Peker ile konuşmasında Süleyman Soylu ve oluşan gündeme ilişkin Peker'e bilgi verdiği görüldü. Özışık'ın, Peker'e sık sık "Sen haklısın" dediği görüldü.

Sedat Peker'in yayınladığı videoda Hadi Özışık ile görüştüğünü aktardı. Hadi Özışık yayınlanan videonun ardından Sedat Peker'i arayarak "Benim ismimi neden geçirdin?" diyerek tepki gösterdi. Gidenin kardeşi Süleyman Özışık'ın olduğunu belirten Hadi Özışık, "Benim ismimin orada geçmesi sıkıntı yaratır" dedi.

İki videoyu peş peşe paylaşan Peker, "Kıymetli dostlarım, İnternethaber sitesinin sahibi olan Hadi Özışık - Süleyman Özışık kardeşler en yakınları olan Süleyman Soylu'yla benim aramda aracılık yaptıklarını yalanlamışlar. 'Söyleyen şerefsizdir' demişler. Ben kimseye hile yapmam, ancak kendimi de rezil duruma düşürmem" notunu düştü.

Söz konusu videolar, sosyal medyada binlerce paylaşım alırken, Özışık'a tepkiler yağdı.