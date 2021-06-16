Hadi Özışık'tan Veyis Ateş açıklaması: Çok değer verdiğim bir arkadaşım, konuşması şart oldu
İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "Veyis Ateş'in değer verdiği bir arkadaşı olduğunu, hakkındaki iddialara ilişkin çıkıp konuşması gerektiğini" söyledi.
Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşme kaydının yayınlanmasıyla gündem olan Hadi Özışık, yine Peker'in açıklamalarıyla gündem olan bir diğer isim Veyis Ateş'e ilişkin konuştu.
Özışık, Youtube kanalından yaptığı video yayınında Ateş için şunları söyledi:
"Gündemde kim var? Hadi Özışık-Süleyman Özışık gitti, sırada Veyis Ateş var değil mi? Veyis Ateş görüştüğüm, bugüne kadar çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Kendisiyle ilgili iddialar ortaya atıldığı andan itibaren çıkıp konuşmasını istedim, defalarca aradım, konuşmadı. Habertürk yönetiminin talabine rağmen suskun kalmayı tercih etti, saygı duydum, 'peki sen bilirsin' dedim ama hala aynı görüşteyim."
"Yoksa bir açığı, kaydı kuydu olmadığına inanıyorsa Veyis'in çıkıp konuşması gerekiyor." diyen Özışık, "Konuşmadığı sürece hem kendine hem Habertürk'e zarar verecektir. Zaten Fatih Altaylı'nın son yazısından sonra konuşması şart oldu. Orta yerde bir ses kaydı, şantajdan bahsediliyor, 10 milyon avronun konuşulduğu bir yerde çıkıp konuşması gerekiyor. Eğer suskun kalırsa kendine büyük kötülük yapar." ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Altaylı'dan Veyis Ateş yazısı: "Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler"
- Veyis Ateş Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniymiş
- Kılıçdaroğlu'ndan zor 'Veyis Ateş' soruları: Ankara’da kimin için istendi bu para?
- Barış Pehlivan yazdı: Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
- Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
- TGC, Veyis Ateş’e soruşturma açıp savunmasını istedi!
Video Haberler
- İki fay hattına dikkat çekti
- İstanbul'da sabah saatlerinde yaşandı! O anlar kamerada
- Antalya’da korkutan hortum kamerada
- 'Normal hayata dönüş' kutlaması: Kısıtlamalar gevşetildi
- Darp ve silahla tehdit anları kamerada
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
En Çok Okunan Haberler
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e tecavüz suçlaması
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Mahkeme marina kararını verdi
- Gökçek'in çalışanı da Paramount Otel'deymiş
- Eski eşini sakat bırakan sanık: Çıkınca rahat bıkacağım
- AİHM'den, Erdoğan'a hakaret kararı
- Oğlunu öldüren baba, cezaevinde yaşamına son verdi
- Yeşil’in sağ kolu kirli ilişkiden çıktı
- Soma'da 'adalet' gelmedi