Hadi Özışık'tan Veyis Ateş açıklaması: Çok değer verdiğim bir arkadaşım, konuşması şart oldu

16 Haziran 2021 Çarşamba, 11:29

Suç örgütü lideri Sedat Peker'le görüşme kaydının yayınlanmasıyla gündem olan Hadi Özışık, yine Peker'in açıklamalarıyla gündem olan bir diğer isim Veyis Ateş'e ilişkin konuştu.

Özışık, Youtube kanalından yaptığı video yayınında Ateş için şunları söyledi:

"Gündemde kim var? Hadi Özışık-Süleyman Özışık gitti, sırada Veyis Ateş var değil mi? Veyis Ateş görüştüğüm, bugüne kadar çok değer verdiğim bir arkadaşımdır. Kendisiyle ilgili iddialar ortaya atıldığı andan itibaren çıkıp konuşmasını istedim, defalarca aradım, konuşmadı. Habertürk yönetiminin talabine rağmen suskun kalmayı tercih etti, saygı duydum, 'peki sen bilirsin' dedim ama hala aynı görüşteyim."

"Yoksa bir açığı, kaydı kuydu olmadığına inanıyorsa Veyis'in çıkıp konuşması gerekiyor." diyen Özışık, "Konuşmadığı sürece hem kendine hem Habertürk'e zarar verecektir. Zaten Fatih Altaylı'nın son yazısından sonra konuşması şart oldu. Orta yerde bir ses kaydı, şantajdan bahsediliyor, 10 milyon avronun konuşulduğu bir yerde çıkıp konuşması gerekiyor. Eğer suskun kalırsa kendine büyük kötülük yapar." ifadelerini kullandı.