Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması: "Bir 'gazeteci' olarak sohbet ettim"
Yayınlanan videolarda Sedat Peker ile diyaloğu tepki çeken Hadi Özışık, Barış Yarkadaş'a konuştu. Yarkadaş Özışık ile olan görüşmesini canlı yayında anlattı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in görüşme kaydını yayınladığı Hadi Özışık, gazeteci Barış Yarkadaş'a konuştu. Özışık, "Beni Sedat Peker aradı ben değil, görüşmenin kaydedildiğimi bilmiyordum. Biz normal, bir gazeteci olarak sohbet yaptım. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim, kendimle yüzleştim" dedi.
Barış Yarkadaş, TV 100'de ekrana gelen Sağlı Sollu programında Hadi Özışık'la konuşmasını aktardı.
Hadi Özışık'ın 'Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak' dediğini aktaran Yarkadaş'ın açıklaması şöyle:
"Hadi ile aynı gazetede de çalıştık. Çok uzun yıllardır tanıyorum, dolayısıyla sosyal ilişkimiz var. Nargile esprisi yapıldı. Troller saldırdı. Sedat Peker'in Hadi Özışık görüşmesi cumartesi günü yapılmış. Bununla ne alakası var? "Hadi Özışık'la konuştum. Söylediği şey şu: 'Beni Sedat Peker aradı, ben değil. Ben kaydedildiğimi bilmiyordum. Biz normal, bir gazeteci olarak sohbet yaptım. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim kendimle yüzleştim.' Hadi Özışık süreç bitene kadar televizyona çıkmayacağını, Bakan Soylu'ya bilerek bilmeyerek zarar vermek maksatı olmadığını söyledi. Bunlar Hadi Özışık'ın sözleri."
İlgili Haberler
- İrfan Değirmenci, Hadi Özışık haberini anons ederken isyan etti
- 'Görevine son verilen' Hadi Özışık'ın yerine gelecek isim belli oldu
- Soylu'dan, Süleyman ve Hadi Özışık hakkında suç duyurusu
- Kahvecilerden Hadi Özışık’a nargile tepkisi
- Sedat Peker'in 4. videoyu yayımlamadan önce Hadi Özışık'a izlettirdiği ortaya çıktı
- Sedat Peker, bu kez Hadi Özışık ile görüşmesinin videosunu paylaştı
Video Haberler
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
- Dayı ve babadan skandal görüntüler! Tepki yağdı
- Acıttı iddiasıyla hemşireyi yumrukladı, doktoru darbetti
- Gözyaşlarıyla izledi: Sıkıştığı yerde ölse kahrolurdum
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'nun oğlu, uyuşturucu operasyonundan önce...
- Anıtkabir'e yapılana isyan etti
- Sedat Peker'den yeni paylaşım
- Blinken’la ilk kez görüşen Lavrov’dan açıklama
- Mafyatik bir boşanmanın gizli kalmış öyküsü
- Benzin ve motorine dev zam!
- Soylu'nun sözlerinden sonra Peker'den paylaşım
- Soylu'dan Peker'e çok sert sözlerle yanıt
- Soylu’nun bahsettiği Köfteci Yusuf kimdir?
- Meteoroloji uyardı!