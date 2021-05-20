Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması: "Bir 'gazeteci' olarak sohbet ettim"

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in görüşme kaydını yayınladığı Hadi Özışık, gazeteci Barış Yarkadaş'a konuştu. Özışık, "Beni Sedat Peker aradı ben değil, görüşmenin kaydedildiğimi bilmiyordum. Biz normal, bir gazeteci olarak sohbet yaptım. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim, kendimle yüzleştim" dedi.

Barış Yarkadaş, TV 100'de ekrana gelen Sağlı Sollu programında Hadi Özışık'la konuşmasını aktardı.

Hadi Özışık'ın 'Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak' dediğini aktaran Yarkadaş'ın açıklaması şöyle:

"Hadi ile aynı gazetede de çalıştık. Çok uzun yıllardır tanıyorum, dolayısıyla sosyal ilişkimiz var. Nargile esprisi yapıldı. Troller saldırdı. Sedat Peker'in Hadi Özışık görüşmesi cumartesi günü yapılmış. Bununla ne alakası var? "Hadi Özışık'la konuştum. Söylediği şey şu: 'Beni Sedat Peker aradı, ben değil. Ben kaydedildiğimi bilmiyordum. Biz normal, bir gazeteci olarak sohbet yaptım. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim kendimle yüzleştim.' Hadi Özışık süreç bitene kadar televizyona çıkmayacağını, Bakan Soylu'ya bilerek bilmeyerek zarar vermek maksatı olmadığını söyledi. Bunlar Hadi Özışık'ın sözleri."