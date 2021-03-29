Hadise'den taklit davası

29 Mart 2021 Pazartesi, 09:36

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemin popüler uygulamaları arasında yer alan Clubhouse'da adını kullanarak hesap açan kişiyle ilgili hukuki süreci başlatacağını duyurdu.



Clubhouse'da bir kişinin, sesini taklit ederek insanlarla konuştuğunu, hatta şarkı bile söylediğini ifade eden Hadise, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"ŞARKI BİLE SÖYLEMİŞ"

35 yaşındaki şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam hiçbir şekilde içinde bulunmadığım bir platform olan Clubhouse'da benim adımla açılmış bir hesap, benim sesimi taklit ederek benmiş gibi insanlarla konuşmuş, sohbet etmiş, hatta şarkı bile söylemiş. Pazartesi günü konu ile ilgili hukuki işlemleri başlatacağımızın bilinmesini istiyorum."