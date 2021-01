Haftanın güncel çocuk kitapları...

30 Ocak 2021 Cumartesi, 00:07

Kendine Ait Bir Oda / Serena Ballista-Chiara Carrer / Çev.: Bahar Ulukan / Çınar Yayınları / 32 s. / 5+ / 2020.

Yazarlarla örümcekler, nasıl da birbirine benzer işler yapıyorlar. Hem de benzer biçimde... Örümceğin örgüsü örümcek ağı, yazarınki öykü. Ve ikisi de sessizlikte çalışmayı seviyor. Örümcek odanın bir köşesinde, yazar da öyle. Bu kısacık öyküde, üçüncü bir kişi daha var: öykünün okuru! Üçü birbirinin yerine geçebilir. Küçükken bütün günlerinin masallar uydurarak geçiren ünlü yazar Virginia Woolf gibi, okur da kendine ait bir odada öyküler yazabilir. Kendimize ait bir oda aslında kendimizi gerçekleştirdiğimiz özgür ve özerk tutumumuzla mutlu olacağımız bir dünyadır da.

Kullanılmış Şakalar ya da Zebra’nın Matematiği / Gideon Samson / Resimleyen: Joren Joshua / Türkçeleştiren: Mustafa Özen / Kırmızı Kedi Çocuk / 110 s. / 8+ / 2020.

Sınıfınıza yeni katılan arkadaşınız bir zebra olsa... İyi, bütçenize uygun, pahalı, gösterişli hatta kullanılmış şakalar satın alabileceğiniz dükkânlar bulabilseniz... İki artı ikinin beş ettiğini bir gün herkes, öğretmeniniz de doğru bulsa... Yaşadığınız kentte ağlama yasağı kararı alınsa hem de oylamayla... Doğum günü armağanı olarak bir arkadaşınız, kendisine bir aslan almanızı istese...

Hayatın değişmezmiş gibi duran, zaman zaman hepimizi sıkboğaz eden kurallarına derinden karşı çıkan olağanüstü resimleriyle de elinizden bırakamayacağınız bir gülmece ya da absürt bir komedi... Ayırdığınız zamana değecek.

Çayırın En Tuhaf Yuvası / Ahmet Büke, Vaghar Aghaei / Can Çocuk Yayınları / 40 s. / 5+ / 2020.

Serçe, kırlangıç ve guguk kuşu aynı yuvada! Size de olacak şeymiş gibi gelmedi, değil mi? Serçe, yuvasını kurmakla uğraşırken karşıki dala tünemiş bir kırlangıç, gün boyu onu izler. Meraklanır serçe: “Sen neden yapmıyorsun yuvanı?” Kırlangıç unutmuştur yuva yapmayı. Serçe, birlikte çalışmayı önerir ama kırlangıç, uçmayı da unutmuştur!.. Yuvasını, yiyeceğini de paylaşır serçe kırlangıçla. Sonra bir gün yuvada bir yumurta bulurlar. Kuluçkaya yatmayı nöbetleşe yaparlar. Her varlığın, her insanın biricikliği ne güzeldir! En iyi anlaştıklarımız bize en çok benzeyenler midir? Her şeyiyle bir benzerimiz nasıl geliştirir bizi, kendini?

Kedi Bakıcısı / Mehtap Temiz / Resimleyen: M. Ahmet Demir / Parmakçocuk Yayınları / 24 s. / 3+ / 2020.

Kedileri sever misiniz? Ben bayılırım. En çok sevdiğim günde, yok yaş günümde değil, Kediler Günü’nde mahallenin güpgüzel ve sevilgen kedileri yolumu bambaşka bir merakla ve heyecanla gözlerler sanki. Annem de sever kedileri. Ama evde istemez, isteyemez çünkü hapşuruklu annem. Kedilere yemek yollar benimle. Bir de selam... Suları var mı, bakmamı ister. Duman en yaramazları, alır annemin selamını. Temizi kirlisi, akı karası, küçüğü büyüğü, yaramazı uslusu, genci yaşlısı, sağlamı sakatlanmışı... Dünyanın bütün kedilerinin bakıcısıdır o. Mehtap Temiz’in akıcı dilini M. Ahmet Demir’in resimleri bütünlüyor.