Hakan Akkaya ve İstanbul BBSK'den Koral Berkin Kutlu, Tokyo 2020 kotası aldı

İstanbul BBSK'nin paralimpik yüzücüsü Koral Berkin Kutlu ve paralimpik eskrimci Hakan Akkaya, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılım hakkı kazandı.

AA
29 Haziran 2021 Salı, 17:52
Hakan Akkaya ve İstanbul BBSK'den Koral Berkin Kutlu, Tokyo 2020 kotası aldı
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu, paralimpik milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ile tekerlekli sandalye eskrim branşında Hakan Akkaya, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, genç milli yüzücü Koral Berkin Kutlu ve milli eskrimci Hakan Akkaya, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nden (IPC) aldığı davetle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Bu sonuçla Türkiye, paralimpik oyunları tarihinde ilk kez tekerlekli sandalye eskrim branşında kota hakkı kazanmış oldu.

Milli sporcuların bu başarısıyla paralimpik oyunlarda kota sayısı yüzme branşında 5'e, toplamda ise 43'e yükseldi.


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