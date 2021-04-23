Hakan Altun'un son durumuna ilişkin hastaneden açıklama
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Hakan Altun'un son durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi.
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan müzisyen Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili olarak, tedavi altında tutulduğu hastaneden açıklama yapıldı.
"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmamıştır" denilen açıklamaya, Altun'un tedbir amaçlı olarak birkaç gün daha hastanede tutulacağı ifade edilerek, "Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir. İlgi, alakanız ve güzel temennileriniz için teşekkür ederiz" şeklinde devam edildi.
YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Dün Altun'u ziyaret edip, hastane çıkışı konuşan Zafer Algöz, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" ifadelerini kullanmıştı
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