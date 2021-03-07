Hakan Atilla’nın istifa edeceği iddiası Financial Times tarafından yorumlandı
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği iddiası dış basında da yer aldı. Financial Times gazetesinden Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Atilla’nın istifa iddiası, “Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı gidermek için sembolik bir jest olabilir” şeklinde yorumlandı.
ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne getirilen Hakan Atilla'nın, bu ay sonunda istifa edeceği iddiasının ardından Financial Times değerlendirmelerde bulundu.
Gazete istifa iddiasını, "Atilla'nın görevden alınması,Joe Biden’ın yeni yönetimiyle ilişkileri iyileştirmek isteyen Erdoğan’ın Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmazlığı gidermek için sembolik bir jest olabilir” şeklinde yorumladı.
Haberde, “Dolandırıcılık, kara para aklama ve yaptırımları delme suçlamalarıyla mayıs ayında Halkbank aleyhinde New York'ta başlaması beklenen bir başka dava için Türkiye hazırlanıyor” denildi.
“BANKACILIK SİSTEMİNİ SARSABİLİR”
Halkbank'a yönelik uygulanacak olan cezai işlemlerin, Türkiye'nin bankacılık sistemini sarsabileceği yorumunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davayı reddetmesi için ABD hükümetine lobi yaptığını gündeme getiren Financial Times, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ifadelerine yer vererek, “Trump’ın Erdoğan’a, davayı Türkiye lehine çözmeye çalışacağını söylediğini” hatırlattı.
Ayla Jean Yackley imzalı haberde, “Atilla, Türkiye'ye döndüğünde bir kahraman olarak karşılandı. Erdoğan’ın damadı eski Maliye Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul’un başına atandığında Atilla aleyhindeki kararı “haksız mahkumiyet” olarak nitelendirdiği hatırlatıldı.
Hakan Atilla önceki gün verdiği demeçte, “İddialara cevap vermek anlamlı değil o yönde bir karar alırsam borsa resmî bilgilendirme yapar elbette” açıklamasında bulunmuştu.
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