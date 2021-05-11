Hakim-savcı adaylarına Türkçe'nin doğru kullanımı eğitimi

11 Mayıs 2021 Salı, 12:17

Türkiye Adalet Akademisi'nde, ilk kez hakim-savcı adaylarına yönelik eğitim müfredatına 'Kararların Dili' dersi eklendi. 25'inci dönem hakim-savcı adayları ile 15'inci dönem idari yargı hakim adaylarının eğitim sürecinde başlatılan ders 577 aday tarafından takip edildi.

Covid-19 salgını nedeniyle seyreltilmiş sınıflarda ders alan hakim-savcı adaylarına ilk dersi, Gazi Üniversitesi TÖMER Başkanı Prof. Dr. Nezir Temur, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Durmuş ve Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Daire Başkanı Murat Erol anlattı.

"UZUN BİR SÜRECE YAYILACAK BİR PROJE"

Türkçe'nin tipolojik özelliklerini anlatan Prof. Dr. Nezir Temur, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün desteğiyle Türkiye Adalet Akademisine böyle bir dersin verilmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Dersin ve içeriğinin hukuk reformları ile bütünleştiğini belirten Temur, "Bu derste yargı kararlarına Türkçe’nin tipolojik özelliklerinin ne kadarının yansıdığını, metinleri ele alacağız. Yargı kararlarını iyileştirme, daha güçlü kılma hedefindeyiz. Bu çalışma uzun bir sürece yayılacak bir proje" dedi.

"YARGI KARARLARI DİLİNDE FARKINDALIK"

Prof. Dr. Mustafa Durmuş, yargı kararlarının daha anlaşılabilir olmasının hedeflendiğini anlatarak, "Kararların Dili' dersinin ana amacı; daha okunabilir, daha akıcı, daha anlaşılabilir bir yargı dilinin oluşturulmasına katkı sağlamaktır. Bu çerçevede yargı uygulayıcıları olarak hakim-savcı adaylarının toplumda çok temel bir rolü var. Bu rolleri üzerinden Türkçenin daha etkin bir şekilde kullanılması, anlaşılabilir, okunabilir ve daha etkin bir hukuk dilinin oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede farklı yargı alanından örnekler üzerinde sorunlar belirledik. Bu sorunları biçimsel, anlamsal ve üsluba ilişkin örnekleri ile değerlendirerek dersimizi vereceğiz. Bu derslerin amacı aynı zamanda Türkçe'nin yargı kararlarında daha doğru daha başarılı kullanımına ilişkin farkındalık geliştirmek" diye konuştu.



