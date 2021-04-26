Hakkı Çapkınoğlu'ndan Galatasaray paylaşımı

26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:59

Bu sezon Efeler Ligi'ni 70 puanla beşinci sırada tamamlayan Halkbank Spor Kulübü’nün voleybolcusu Hakkı Çapkınoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Voleybol kulislerinde Galatasaray HDI Sigorta'ya transferi konuşulan Hakkı Çapkınoğlu’ndan bu iddialara cevap geldi. 55 kez milli takım forması giyen 30 yaşındaki başarılı orta oyuncu, transfer haberlerine Türk Telekom Stadyumu'ndan yaptığı paylaşımla yeşil ışık yaktı.

Çapkınoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım: