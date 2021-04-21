Engin Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:32

Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" ifade ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Altay'ın bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.

'IQ'SÜ AYAKKABILARININ NUMARALARI KADARDIR'

Sosyal medya hesabından katıldığı programa ilişkin görüntüleri paylaşarak Soylu'ya yanıt veren Altay, ''Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır'' ifadelerini kullandı.