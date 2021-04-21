Engin Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız'' sözlerine sert tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:32
Engin Altay'dan, Süleyman Soylu'ya sert tepki
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Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, Adnan Menderes'in "dinci odaklara yüz verdiğini, ardından Atatürk'ü koruma kanunu yapmak zorunda kaldığını" ifade ederek, "Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Altay'ın bu sözlerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ''Tarih fukarası, cahil. Siyasete, demokrasiye, millete inanmayan, hala darbeyi iktidar aracı gören zavallılar. Menderes'in sonunu Erdoğan'a yakıştırmak. Vallahi sizi, 15 Temmuz'dan beter yaparız" dedi.

'IQ'SÜ AYAKKABILARININ NUMARALARI KADARDIR'

Sosyal medya hesabından katıldığı programa ilişkin görüntüleri paylaşarak Soylu'ya yanıt veren Altay, ''Bu konuşmadan darbe algılayanların IQ'sü ayakkabılarının numaraları kadardır'' ifadelerini kullandı.


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