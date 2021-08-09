Hakkındaki "öldü" iddialarına Haluk Levent'ten sert açıklama
Ünlü sanatçı Haluk Levent hakkında çıkan "öldü" iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, hakkında çıkan 'yangın bölgesinde öldü' iddialarına sert yanıt verdi. Twitter'dan açıklama yapan Haluk Levent, "Ölmedim, yemin edebilirim" dedi.
"AİLEMİ ARIYORLAR"
Açıklamasına gerçek dışı haberin fotoğrafını da ekleyen Levent, "Her saat tweet attığım, görüntülü videolar attığım halde öldüğüme inanan bir kitle var. Ciddi ciddi ailemi arıyorlar filan… Facebook ve YouTube yönetimlerinin bu konuyu düşünmesi gerek. Gerçeğe ulaşmak hele bu çağda bu kadar sığ mı? Haa bu arada ölmedim, yemin edebilirim” ifadelerini kullandı.
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