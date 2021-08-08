Haluk Levent’ten Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu paylaşımı: 'Onlar Haluk abilerinin melekleri'
Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürüyor. AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un yangında zarar gören hayvanlar için çalışacaklarını duyurdu.
Sanatçı Haluk Levent, havadan ve karadan söndürme
çalışmalarının devam ettiği orman yangınlarının ilk gününden itibaren
afetzedeler için destek çalışmaları yürütüyor.
AHBAP'ın kurucusu olan ünlü şarkıcı, yangında zarar gören
hayvanlar için çalışacak olan Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu ile olan
fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Levent, paylaşımına; “Onlar Haluk abilerinin melekleri.
Yangından yaralı olarak getirilen hayvan dostlarımız için önümüzdeki günlerde
İzmir’e Ferdinand’ın çiftliğine gidip çalışacaklar" notunu düştü.
Helvacıoğlu, Pamuk ve Levent'in karesine binlerce beğeni ve
yorum geldi.
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