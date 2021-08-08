Haluk Levent’ten Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu paylaşımı: 'Onlar Haluk abilerinin melekleri'

08 Ağustos 2021 Pazar, 10:18

Sanatçı Haluk Levent, havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınlarının ilk gününden itibaren afetzedeler için destek çalışmaları yürütüyor.

AHBAP'ın kurucusu olan ünlü şarkıcı, yangında zarar gören hayvanlar için çalışacak olan Melisa Aslı Pamuk ve İrem Helvacıoğlu ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Levent, paylaşımına; “Onlar Haluk abilerinin melekleri. Yangından yaralı olarak getirilen hayvan dostlarımız için önümüzdeki günlerde İzmir’e Ferdinand’ın çiftliğine gidip çalışacaklar" notunu düştü.

Helvacıoğlu, Pamuk ve Levent'in karesine binlerce beğeni ve yorum geldi.