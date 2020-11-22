Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
Usta oyuncu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
92 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler. Lu¨tfen nerede olursak olalım kendimizi ve c¸evremizdekileri en gu¨venli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu viru¨su¨n u¨stesinden geleceğimize inanıyorum.''
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