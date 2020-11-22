Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

22 Kasım 2020 Pazar, 23:36

92 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Dormen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler. Lu¨tfen nerede olursak olalım kendimizi ve c¸evremizdekileri en gu¨venli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu viru¨su¨n u¨stesinden geleceğimize inanıyorum.''